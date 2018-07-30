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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 م
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سفير اليمن بالقاهرة يهنئ سفير المغرب بالعيد الوطنى ويؤكد عمق العلاقات المشتركة

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:49 م
سفير اليمن بالقاهرة يهنئ سفير المغرب بالعيد الوطنى ويؤكد عمق العلاقات المشتركة سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم
كتبت إيمان حنا
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بعث سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم برقية تهنئة إلى سفير المملكة المغربية فى القاهرة أحمد التازى بمناسبة احتفالات المغرب بالعيد الوطنى.
 
وأشاد مارم بالعلاقات الأخوية اليمنية المغربية الضاربة جذورها فى أعماق التاريخ، والتى تمضى قدما صوب آفاق واسعة ورحبه فى جميع المجالات، كما نوه بالمواقف العربية الأصيلة للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمنى وشرعيته الدستورية ضمن اصطفاف عربى عريض للدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية ومقدراتها وتحصين أمنها القومى ضد مختلف التحديات الماثلة والمحتملة.
 
وأضاف: "أشيد بكل ما حققته المملكة المغربية الشقيقة بقيادة الملك محمد السادس على المستوى الوطنى من إنجازات ومكاسب تاريخية مستدامة تبعث على فخر واعتزاز كل عربى".

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العيد الوطنى للمغرب

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