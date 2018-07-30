رياح متنقلة وجفاف يؤججان الحرائق فى كاليفورنيا

كاليفورنيا (أ ف ب)

استنفر نحو 12 ألف عنصر إطفاء، الأحد فى محاولة لاخماد الحرائق فى كاليفورنيا والتى خلفت ستة قتلى على الأقل لكن رياحا، متنقلة اضافة الى الجفاف ساهما فى اتساع شعاع النيران.

وقالت الارصاد الجوية، صباح الاحد، أن "الحرارة المرتفعة والجفاف سيتواصلان على الساحل الغربى طوال الاحد، والظروف المحيطة بالحريق كار قرب ردينغ فى كاليفورنيا ستسهل انتشارا سريعا للحريق".

واوضح جهاز الاطفاء فى منطقة شاستا حيث يستمر هذا الحريق منذ 23 يوليو ان "رياحا متنقلة ادت الى اتساع النيران الليلة الفائتة، اضافة الى ظروف مناخية حارة وجافة".

وقتل عنصرا اطفاء خلال مكافحة الحريق وقضى 3 مدنيين، وافادت اخر حصيلة الاحد فى الساعة 14,00 ت ج، أن الحريق اتى على اكثر من 36 الف هكتار ودمر 517 مبنى واصاب 135 اخرى باضرار. ولم يتم اخماد سوى خمسة فى المئة منه.

وحتى الان، تم اجلاء 38 الف شخص من منطقة شاستا جراء هذا الحريق "الذى لا يمكن السيطرة عليه" على قول حاكم كاليفورنيا جيرى براون. وكان اعلن حال الطوارىء فى هذه المنطقة.

ووقع الرئيس دونالد ترامب السبت مرسوما يأمر وكالة ادارة الحالات الطارئة بتقديم دعم للسلطات فى شاستا، كذلك، اتى حريق اخر منذ الجمعة على اكثر من 9800 هكتار، وحتى صباح الاحد، تمكن عناصر الاطفاء من السيطرة على عشرة فى المئة منه فقط.