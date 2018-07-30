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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:24 م
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روسيا ترصد 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:10 م
روسيا ترصد 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش التركى فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما لم يرصد الجانب التركى أى انتهاكات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الانتهاكات رُصدت فى محافظتى اللاذقية وحلب، مؤكدا أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا ما زال يتسم بالاستقرار.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم خلالها توزيع 80 كيلوجراماً من العسل و33 سلة من الحلويات على سكان مدينة دمشق.

ولفت البيان إلى تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 71 شخصا.. موضحا أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 


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