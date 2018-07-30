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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:02 ص
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دى ميستورا يصل سوتشى للمشاركة فى محادثات أستانا حول الأزمة السورية

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:34 ص
دى ميستورا يصل سوتشى للمشاركة فى محادثات أستانا حول الأزمة السورية دى ميستورا
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وصل المبعوث الأممى الخاص بسوريا، ستافان دى ميستورا، إلى سوتشى للمشاركة فى الجولة العاشرة من لقاء "أستانا" حول الأزمة السورية، الذى يبدأ أعماله اليوم الاثنين ويستمر لمدة يومين.

ويرافق دى ميستورا فريق من خبراء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الضامنة ، وخاصة بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين . كما دعت وزارة الخارجية الروسية مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين إلى المشاركة فى لقاء سوتشي.

وسيشارك فى اللقاء ممثلو الدول الضامنة للهدنة فى سوريا (روسيا وإيران وتركيا) ويترأس الوفد الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركى نائب وزير الخارجية سيدات أونال وعن إيران مساعد وزير الخارجية حسين جابرى أنصاري.

وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا فى العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال يومى 14 و15 مايو الماضي، وأسفرت عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك، يشير إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشئون المحتجزين سيعقد فى أنقرة وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا فى إطار أستانا ستجرى فى يوليو الجارى فى سوتشى وليس فى العاصمة الكازاخستانية. علاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجرى مشاورات مع ممثلى الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.

 

 


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