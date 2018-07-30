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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:13 م
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"تعليم شمال سيناء" تكرم أوائل الدبلومات الفنية

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:39 م
"تعليم شمال سيناء" تكرم أوائل الدبلومات الفنية جانب من التكريم
شمال سينا - محمد حسين
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كرمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الإثنين، أوائل الدبلومات الفنية بشمال سيناء.
 
وقدمت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقيادات المديرية، شهادات التكريم لـ 35 طالبا من أوائل الدبلومات الفنية و6 مديرين من المديرين المتميزين بالتعليم الفنى بحضور ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، مديرو إدارات التعليم الفنى النوعية بالمديرية، وأولياء أمور الطلاب الأوائل .
 
وقدمت الشكر للمحافظ والقيادات الأمنية لدورهم البارز فى أداء الطلاب لامتحاناتهم بمدارسهم.
 
كما تقدمت بالشكر الجزيل للطلبة وأسرهم، ثم كرمت الأوائل على مستوى المحافظة فى امتحان الدبلوم التجارى وهم "رقية عبدالناصر أبواليسر عبدالصبور  من مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات، حنان محمد سليمان صالح سليمان الثانى، مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات براءة محمد رمضان سليمان عبدربه الثالث، مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات، هالة أحمد محمد محمود الرابع مدرسة بئرالعبد التجارية، شيماء حمدى صالح حمدى إبراهيم الخامس مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات".
 
 كما تم تكريم الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة فى مدرسة العريش الفنية الفندقية المتقدمة نظام (خمس سنوات ) وهم "دعاء نصر عبدالمنعم سليمان، أحمد عادل راجح على محمد مجدى على محمد  داليا عبدالله محمود أحمد النجار مروة محمد حمدان عبدالله فيشاوى".
 
والطلاب الأوائل بمدرسة العريش الفندقية نظام ثلاث سنوات وهم، مصطفى عايش محمد حسانين، خالد جهمي إبراهيم داود، محمد مجدى فتحى، محمد سمير عبده، آية مبروك أحمد سنوسى".
 
 

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