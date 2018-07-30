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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:58 م
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تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على العنف والتجمهر

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:48 م
تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على العنف والتجمهر هيثم محمدين
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط السياسى هيثم محمدين 15 يوما فى اتهامه بالتحريض والاشتراك فى أحداث تجمهر وعنف.
 
وواجهت النيابة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بشأن المتهم، والتى كشفت عن ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
 
وكان المتهم قد ألقى القبض عليهم، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه على أعمال تجمهر وعنف.
 
 

 


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