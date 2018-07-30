تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على العنف والتجمهر

وواجهت النيابة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بشأن المتهم، والتى كشفت عن ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

وكان المتهم قد ألقى القبض عليهم، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه على أعمال تجمهر وعنف.