الوساطة التأمينية: وجود رئاسة تأمينية على قمة القابضة للتأمين يدعم تطويرها

كتب ــ حسام الشقويرى

أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، أن وجود رئاسة تأمينية على قمة الشركة القابضة للتأمين يعمل على سرعة تطوير أدائها، كما يسهل لغة التعامل بين جميع العاملين بجميع مستوياتهم بما يكفل لها مزيد من التواجد والمنافسة القوية بالسوق المحلى، والحصول على أعلى درجات التقييم العالمية.

كما أشاد بالدور الذى يقوم به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لدعم منظومة القابضة للتأمين خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد إعلانه عن تعيين قيادة تأمينية تتولى رئاسة هذا القطاع، لما لهذا الأمر من أهمية، حيث تستحوذ مجموعة الشركات على نسبة كبيرة من أعمال سوق التأمين المصرى بما يمثل أكثر من 50% من حجم أعماله، لافتا إلى ضرورة العمل على سرعة نقل الشركات تكنولوجيا وربط التوابع بالقابضة إلكترونيا والتواصل مع العالم، وعمل نشرات لخبرات الدول الأخرى وتبسيط الإجراءات، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالشركات، بالإضافة إلى خلق جو من التنافس الشريف.

واشار إلى أن القيادة التأمينية الجديدة يجب أن يتوافر فيها الخبرة العلمية والعملية، وأن يكون ملما بكافة القوانين، وعلى دراية بأحوال السوق، وأن يمتلك القدرة على التواصل مع جميع أطرافه، بما يضمن للشركة الاستحواذ على نسب سوقية أفضل تعمل على رفع معدلات النمو خلال الفترة القادمة.