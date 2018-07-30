video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللواء أحمد جنينة يتفقد مهبط مطار القاهرة وصالات السفر والوصول

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:44 ص
اللواء أحمد جنينة يتفقد مهبط مطار القاهرة وصالات السفر والوصول اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

تفقد اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صباح اليوم الاثنين، فى أول يوم عمل له رئيسا للشركة، مطار القاهرة الدولى لمتابعة سير العمل والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الحج.

 

وقام أحمد جنينة خلال جولته، بتفقد سير العمل داخل صالات المطار ومهبط الطائرات، بالإضافة إلى التجهيزات التى انتهى إليها مطار القاهرة الدولى لاستقبال موسم الحج بالصالة الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب2، وعلى هامش جولته التقى عدد من العاملين بالمطار.

 

كان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، قرر تعيين اللواء أحمد جنينة، صباح اليوم، رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلقا للمهندس محمد سعيد محروس.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطيار أحمد جنينة رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

وزير الطيران يغادر القاهرة لتفقد مطار أسوان

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزير الطيران




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة