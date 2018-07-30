اللواء أحمد جنينة يتفقد مهبط مطار القاهرة وصالات السفر والوصول

كتب محمود عبد الغنى

تفقد اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، صباح اليوم الاثنين، فى أول يوم عمل له رئيسا للشركة، مطار القاهرة الدولى لمتابعة سير العمل والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الحج.

وقام أحمد جنينة خلال جولته، بتفقد سير العمل داخل صالات المطار ومهبط الطائرات، بالإضافة إلى التجهيزات التى انتهى إليها مطار القاهرة الدولى لاستقبال موسم الحج بالصالة الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب2، وعلى هامش جولته التقى عدد من العاملين بالمطار.

كان الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، قرر تعيين اللواء أحمد جنينة، صباح اليوم، رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلقا للمهندس محمد سعيد محروس.