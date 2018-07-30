الطيب يعزى والد الطالبة "أسماء". ويؤكد: سأتابع الأمر حتى ينال المجرم عقابه

كتب لؤى على

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أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، بوالد الطالبة "أسماء الرفاعى السعيد عبد الحميد" الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة الأزهر، والتى عثر عليها مقتولة داخل الشقة التى كانت تقطنها بصحبة عدد من زميلاتها فى منطقة مدينة نصر.

وأعرب فضيلته عن خالص التعازي لوالد وأسرة الطالبة الفقيدة، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه الأمر حتى ينال المجرم عقابه، مشيرا إلى أن الابنة الراحلة ضربت أروع الأمثلة في الجمع ما بين التفوق التعليمي والالتزام الأخلاقي والمثابرة والبر بأهلها، حيث كانت تقضى أشهر الصيف فى العمل من أجل مساعدة أسرتها .

وأشاد الإمام الأكبر بالجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الداخلية وأجهزتها، ونجاحها فى الكشف عن مرتكب تلك الجريمة النكراء، وسرعة القبض عليه، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.