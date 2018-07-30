الرى تطلق مسابقة للمزارعين لدعم ترشيد المياه بعنوان "حافظ عليها.. تلاقيها"

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، والمسئولة عن أسبوع القاهرة للمياه، إطلاق المسابقة القومية للمياه (حافظ عليها .. تلاقيها) للمزارعين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بهدف دعم المشروع القومى للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال تشجيع الممارسات المميزة والإيجابية التى يقوم بها المزارعون من خلال روابط مستخدمى المياه للحفاظ على المياه كماً ونوعاً.

وأوضحت إيمان سيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن المسابقه مفتوحة لجميع روابط مستخدمى المياه فى كافة محافظات الجمهورية، و سوف يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى يقوم اصحاب التجارب بالروابط بملء استمارة الاشتراك والنموذج الخاص بالتجربة الممارسة وإرسالها للإدارات العامه للتوجيه المائي بالمنطقه ثم يتم إرسالها للادارة المركزية للتوجيه المائى – بقطاع تطوير الرى بالدور الخامس بمبنى هيئة حماية الشواطىء حتى 15 أغسطس 2018.

أشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى أن المشاركون بالمسابقة سيقدمون عروض عن الممارسات من خلال ورش عمل ستقام في شهر سبتمبر 2018 لتقييم التجارب من قبل لجنة التحكيم وفقاً للمعايير المعلن عنها، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد وأماكن تلك الورش في وقت لاحق، و ستقوم لجنة التحكيم بتقييم التجارب المقدمة طبقاً لأهداف المسابقه واختيار أفضل التجارب والتي سيتم تكريم أصحابها من خلال حفل خاص يحضره وزير الموارد المائية والرى على هامش أسبوع القاهرة للمياه، الذى ينتهى فى 18 أكتوبر القادم.

وقالت إيمان سيد أن المرحلة الثانية من المسابقة سوف تتضمن تنظيم زيارات لمواقع التجارب التي تخطت المرحلة الأولى من التقييم وذلك لتقييمها على الطبيعة خلال الفترة من نوفمبر 2018 – يناير 2019، وسيتم اختيار أفضل ثلاث تجارب وتكريم أصحابها ومنحهم الفرصة للمشاركة في دورة تدريبية لمده 10 أيام في محافظتى الإسكندرية والإسماعيلية للتعرف على تجارب ترشيد المياه هناك، وسيقام أيضاً حفل لتكريم المشاركين بالمرحلة الثانية والثلاث فائزين يحضره السيد الدكتور وزير الموارد المائية والرى فى نهاية شهر فبراير 2019.

و حول كيفية التقدم للمسابقة، أوضحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم التقدم للمسابقة عن طريق تحميل كراسة الشروط وملحقاتها وملء استمارة المشاركة ونموذج التجربة من على موقع أسبوع القاهره للمياه، و ارسالها للإدارات العامة للتوجيه المائي، ثم ارسالها للمهندس محمود مصطفى محمود بإلادارة المركزية للتوجيه المائى – بقطاع تطوير الرى بمبنى حماية الشواطئ فى موعد أقصاه 15 أغسطس 2018.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن لجنة التحكيم تتكون لجنة التحكيم من 5 أعضاء، 3 ممثلين لوزارة الموارد المائية والرى (قطاع الرى، التوجيه المائى مركز بحوث المياه)، و ممثل من وزارة الزراعة، وأستاذ من كلية الزراعة.

www.cairowaterweek.egرابط المسابقة: