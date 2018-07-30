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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:13 ص
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"الآثار الاسلامية" تحرر محضرا ضد نادى الصيد لتعدياته على قلعة قايتباى

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:00 ص
"الآثار الاسلامية" تحرر محضرا ضد نادى الصيد لتعدياته على قلعة قايتباى قلعة قايتاباى
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن محمد متولى ، مدير منطقة الآثار بالاسكندرية و الساحل الشمالى للآثار الاسلامية والقبطية و اليهودية ، أنه للمرة الثانية يتم ضبط تعدي من نادي الصيد المصري على حرم قلعة قايتباي رغم إزالة التعدي منذ عدة أشهر.

وأشار محمد متولى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مسئولي آثار القلعة قد رصدوا أعمال بناء وأعمال إقامة ممشي حديدي أمام الهنجر بنادي الصيد ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بقسم شرطة الآثار، وتم إرسال خطاب لحي الجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي .

و كانت منطقة الآثار الاسلامية، قد  قامت بتحرير محضر مخالفة سابق ضد النادى، يحمل رقم 3 أحوال لسنة 2018 ، حيث أن المخالفات التى تم رصدها تخالف قرار رئيس الوزراء وقرار وزارة الآثار بعدم البناء فى حرم قلعة قايتباى الأثرية.

 

 

 

 

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