استطلاع: نصف ناخبى بريطانيا يؤيدون إجراء استفتاء على اتفاق "بريكسيت"

رويترز

أفاد استطلاع للرأى، أجرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، بأن نصف الناخبين البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء لاختيار إما الاتفاق الذى قد تبرمه الحكومة مع الاتحاد الأوروبى للخروج منه أو الانسحاب دون اتفاق أو البقاء فى التكتل.

وأظهر الاستطلاع أن 40% يعارضون إجراء مثل هذا التصويت بينما قال 10% إنهم لا يعرفون.

وذكرت الشبكة أن 48% من المشاركين فى الاستطلاع فضلوا عدم الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فيما عبر 27% عن رغبتهم فى انسحاب دون اتفاق واختار 13% أن تنسحب الحكومة بهذا الاتفاق.