video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: نصف ناخبى بريطانيا يؤيدون إجراء استفتاء على اتفاق "بريكسيت"

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:46 ص
استطلاع: نصف ناخبى بريطانيا يؤيدون إجراء استفتاء على اتفاق "بريكسيت" مظاهرات معارضة للبريكسيت - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أفاد استطلاع للرأى، أجرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، بأن نصف الناخبين البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء لاختيار إما الاتفاق الذى قد تبرمه الحكومة مع الاتحاد الأوروبى للخروج منه أو الانسحاب دون اتفاق أو البقاء فى التكتل.

وأظهر الاستطلاع أن 40% يعارضون إجراء مثل هذا التصويت بينما قال 10% إنهم لا يعرفون.

وذكرت الشبكة أن 48% من المشاركين فى الاستطلاع فضلوا عدم الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فيما عبر 27% عن رغبتهم فى انسحاب دون اتفاق واختار 13% أن تنسحب الحكومة بهذا الاتفاق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..مظاهرة أمام البرلمان البريطانى لرفض "بريكسيت"

رئيس وزراء فرنسا: الأسوأ ما زال ممكنا فى "بريكسيت"

ماى تواجة مجلس العموم البريطانى حول "بريكسيت"

بريطانيا تعتزم توظيف 1000شخص إضافى لمراقبة الحدود بعد "بريكسيت"

البريكسيت

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

استطلاع

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة