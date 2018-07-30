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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:50 م
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إصابة بائع وطفله فى انهيار جزئى لعقار من 6 طوابق بالإسكندرية

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:22 ص
إصابة بائع وطفله فى انهيار جزئى لعقار من 6 طوابق بالإسكندرية انهيار منزل - أرشيفية
أ.ش.أ
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أصيب بائع وطفله الرضيع إثر انهيار جزئى لعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة كرموز غرب مدينة الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطاراً من مأمور قسم شرطة كرموز، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط جزء من عقار بمنطقة كرموز دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ، وتبين بعد الفحص أن العقار مساحته 80 مترا مربعا "بناء قديم وأسقف خرسانية "مكون من 6 طوابق بكل طابق شقة "مأهول بالسكان "، وسقوط سقف حجرة الطابق الثانى حتى سطح الأرض، وأسفر الحادث عن إصابة قاطن الشقة "بائع" ونجله يبلغ من العمر سنة باشتباه بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقل الأب لمستشفى الجمهورية العام، والطفل للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، وأخطرت غرف عمليات المحافظة وحى غرب، وأفاد مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بطلب ملف العقار من الحى للاطلاع عليه لبيان إذا ما كان صادر له قرار إزالة من عدمه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

 


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