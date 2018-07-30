إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين يعملون فى قناة تلفزيونية مؤيدة لحماس

رويترز ـ (أ ش أ)

أعلن الجيش الاسرائيلى، اليوم الاثنين، أنه اعتقل 4 فلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة يعملون فى محطة تلفزيونية قريبة من حركة حماس، بعدما وصف وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان القناة بأنها "منظمة إرهابية". وقال الجيش إن الصحفيين العاملين فى قناة القدس أعتقلوا ليلا كما صودرت معدات وسيارة.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن سيارتين صودرتا إضافة إلى معدات منها كاميرا تلفزيونية. وبحسب النقابة فإن الاعتقالات شملت مدير مكتب القناة فى الضفة الغربية علاء الريماوى وثلاثة صحفيين.

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ما يزال يعتقل عشرين متضامنا كانوا على متن سفينة "عودة" التضامنية مع غزة، فيما أطلق سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهم والتحقيق معهم.

وقال زاهر بيراوى رئيس اللجنة الدولية فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن " محامى تحالف أسطول الحرية فى دولة الاحتلال، بدأ اليوم بإجراءات للقاء المتضامنين الذين ما زالوا معتقلين".. مشيرا إلى أن الاحتلال أطلق سراح متضامنين إسرائيليين اثنين بكفالة وأبقى على اعتقال 20 متضامنا دوليا.

وكان جيش الاحتلال، اعتدى أمس على السفن فى المياه الدولية وهى فى طريقها إلى غزة، واعتقل المتضامنين وهم من جنسيات مختلفة واستولى على المساعدات الصحية.