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أنشطة مكثفة للتدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك "استجابة النسر2018"

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:54 ص
أنشطة مكثفة للتدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك "استجابة النسر2018" تدريبات - صورة أرشيفية
كتب زكي القاضي
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تواصل عناصر من القوات الخاصة لكلا من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "استجابة النسر 2018 " والذى يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر .

 

وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب "استجابة النسر 2018" حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات القتالية التى تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة إعمال قتال مشتركة نهارا وليلا لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، يأتى ذلك بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها.

 

يأتى ذلك تزامنا مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر 2018" الذى بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحى تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية حيث يعد التدريب المشترك "تحية النسر" واحدا من أهم التدريبات البحرية التى تساهم فى تعزيز أوجة التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحرى بين الدول المشاركة .


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