أبو الغيط: إطلاق حملة إعلامية عن حقوق ذوى الإعاقة فى 13 ديسمبر المقبل

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية المبادرة التى يتبناها المؤتمر الدولى السنوى السابع للاتصالات، مشيدا أيضا بجهود مصر فى التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى السنوى السابع للاتصالات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاضطرابات التى شهدتها المنطقة خلفت دمارا فى الإنسان يفوق خراب العمران.

وكشف أبو الغيط عن إطلاق مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حملة إعلامية حول حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة فى 13 ديسمبر المقبل، وهو اليوم العربى للأشخاص ذوى الإعاقة.