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يديعوت: إيران تخطط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق ايهود باراك

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:49 م
يديعوت: إيران تخطط لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق ايهود باراك ايهود باراك
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، النقاب عن أن رئيس "الشاباك" ناداف ارجمان حذر رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك من مخطط وضعته إيران لاغتياله، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلى لأهداف إيرانية فى سوريا.

 

وأكدت الصحيفة أن رئيس "الشاباك" اجتمع سرا مع "باراك" وطلب منه توفير حماية له ، من خلال تعيين حراس شخصيين والتحرك فى مناطق محددة خوفا على حياته، ولا سيما أنه يتحرك حاليا بدون حراسة، ولا يملك سوى مسدس شخصى فقط.

 

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، اعتقل وزير البنى التحتية جونين سجيف بتهمة التخابر لصالح إيران، وأن المدعى العام والمستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية صدقا على تقديم لائحة اتهام ضده.

 

 

 


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