ننشر أسماء طلاب الأزهر ممثلى مصر بمسابقة تحدى القراءة فى دبى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أسماء العشرة طلاب الفائزين بمسابقة مشروع تحدى القراءة العربى، الذين سيمثلون الأزهر ومصر بدبى.

وقد حصلت منطقتى أسيوط والدقهلية على المركزين الأول والثانى فى التنظيم، أما الطلاب الفائزين هم:‏ "ندا مبروك سعد - جنوب سيناء - المركز العاشر، عبد الرحمن أحمد محمد - الإسكندرية - المركز التاسع، عبد الله شريف محمد شريف - دمياط - الثامن، رغدة السيد أحمد - بورسعيد - السابع، محمد إبراهيم عبد السلام - الشرقية - السادس، أسماء عمر بركات - كفر الشيخ - الخامس، أحمد مدحت مصطفى - أسيوط - الرابع، محمد عبد الفتاح محمد كريم - الغربية - الثالث، رقية كمال الدين السيد - الثانى - القاهرة، خليل أمين إبراهيم - الأول - معهد الشعبة الإسلامية‏.