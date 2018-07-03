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مميش: عبور 144 سفينة قناة السويس بحمولة 9 ملايين طن فى 3 أيام

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:00 ص
مميش: عبور 144 سفينة قناة السويس بحمولة 9 ملايين طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية من السبت، وحتى أمس الإثنين، عبور144 سفينة بحمولة 9 ملايين طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم  السبت عبرت القناه 56 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت أمس الاثنين 40 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 3 أيام فقط إلى 144 سفينة بحمولة 9 ملايين طن.


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