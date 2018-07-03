معاق يستدرج شابا ويهتك عرضه بمساعدة أصدقاؤه بمقابر منيا القمح

قام معاق باستدراج شاب بقرية بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، وهتك عرضه بمساعدة 2 من أصدقاءه وقاما بتصوريه عاريا، وذلك انتقاما لكرامته بعدما قام الشاب بالتعدى عليه جنسيا، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة العامة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وبداية الواقعة، بتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من " أحمد م ال " 18 سنة مقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح، بقيام " عزازى س ع" 18 سنة، مقيم ذات القرية، باستدراجه إلى المقابر والتعدى عليه جنسيا وهتك عرضه بمساعدة كل من " أحمد أ م" و" أحمد م ع" وتصويره عاريا، وتعذيبه بإطفاء السجاير بجسده،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4948 لسنة 2018، إدارى مركز شرطة منيا القمح.

وكشفت التحقيقات التى قام بها ضباط منيا القمح، برئاسة الرائد أحمد حسن، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، عن قيام "أحمد م ال " باستدراج " عزازى س ع" لممارسة الرزيلة، تحت تأثير المخدر، مستغلا مرضه كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم مقاومته، وتصويره ونشر الفيديو، وبعد علم "عزازي" بنشر الفيديو بين شباب القرية، قرر أن ينتقم لنفسه، بمساعدة صدقيه "أحمد أ م" و" أحمد م ع" وقاموا باستدراج مقدم البلاغ، إلى المقابر، وقاموا بتجريده من ملابسه وهتك عرضه بعد تصوريه عاريا، وتعذيبه بإطفاء السجاير بجسده.