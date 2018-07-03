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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:31 م
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فلسطين تندد باقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى من الضرائب وتعتبره "إعلان حرب"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:50 م
فلسطين تندد باقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى من الضرائب وتعتبره "إعلان حرب" الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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نددت السلطة الفلسطينية بشدة، اليوم الثلاثاء، بقرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التى تحصل عليها أسر المعتقلين فى سجونها من أموال الضرائب الفلسطينية، ورأت فى هذا الامر "إعلان حرب" على الشعب الفلسطينى.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الثلاثاء إن القرار الاسرائيلى تجاوز "الخط الاحمر وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطينى". وأكد أن الرئاسة "ترفض بشكل قاطع هذا القرار الخطير وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو حتى الآن".

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، مساء الاثنين قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التى تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، مبالغ توازى المخصصات التى تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.

 


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