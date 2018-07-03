ضبط 42 ألف قرص مخدر بحوزة راقصة وغطاس بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط راقصة وغطاس بحوزتهم 42 ألف قرص كبتاجون مخدر، ومبلغ مالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

كانت وردت معلومات للنقيب أحمد الدشناوى معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة مفادها قيام كلاً من " نورا . ر " راقصة – مقيمة كومباوند سكاي وان – طريق الأحياء " دائرة القسم "والسابق اتهامها فى عدد9 قضايا " آداب عامة، و "حسام . ص" غطاس – مقيم ذات العنوان " زوج الأولى عرفياً " والسابق إتهامه في القضية رقم 7788/2011 جنايات أول الغردقة مخدرات بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى حال تواجدها بمحل سكنها وهروب الثاني وبحوزته عدد 42 ألف قرص من عقار الكيبتاجون المخدر – مبلغ مالي وقدره (20,000 ) جنيه هاتف محمول ماركة سامسونج ذهبي اللون.

بمواجهتها أقرت بحيازتها والمتهم الهارب للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6298جنح قسم ثان الغردقة 2018 وجاري العرض النيابة العامة .

وفى سفاجا وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم سفاجا مفادها قيام عاطل – مقيم 17 شارع الملك سعود رأس غارب بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بشارع العروسة – دائرة القسم وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام – مبلغ مالي وقدره 600 جنيه – هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات بالإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1325 إداري قسم سفاجا 2018..وجاري العرض النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عامل نظافة، لسرقتة مبلغ مالى وخاتم ذهب من داخل شقة لبنانى الجنسية بالغردقة، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة .

كان ورد بلاغ للرائد اسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة اول الغردقة، من المدعو " عاصم. م " لبناني الجنسية " مقيم – كومباوند البريتش– الكوثر عن اكتشافه سرقة مبلغ مالي وقدرة 2200 دولار من إجمالي 6000 دولار وكذا خاتم ذهبي خاص به من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات السرية أمكن التوصل إلي أن وراء إرتكاب الواقعة عامل نظافة بالكومباوند– مقيم السمطا– دشنا – قنا تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة ماليه لكثرة من يعولهم وأرشد عن المسروقات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7333 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم أول الغردقة .. من سباك – مقيم السقالة – أول الغردقة عن إكتشافة سرقة الدراجة البخارية خاصته من أمام أحد العقارات بمنطقة شارع المدارس – دائرة القسم وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء إرتكاب الواقعة طالب ومكانيكى موتوسيكلات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقروا بسرقتها عن طريق التوصيلات الخارجية الأسلاك وأرشدا عن المسروقات تحرر عن ذلك المحضر رقم 154 جنح أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.