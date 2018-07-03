صور.. المرور يحارب الحوادث بحملات توعية وتوزيع كتيبات ارشادية بقواعد القيادة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملات توعية للحد من حوادث الطرق التى تقع بالطرق الرابطة بين المحافظات ، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية أعلى المحاور على مدار الـ 24 ساعة بشكل يومى مع متابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة عبر الطرق الدائرية و الصحراوية و السريعة بين المحافظات

و قامت الإدارة العامة للمرور ، بتكثيف انتشار الخدمات المرورية لتأمين الرحلات خلال فصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور مع القيام بشن حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى (أسبوع التوعية المرورية) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة .

كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وقال اللواء علاء متولى مدير اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أن حملات التوعية الهدف منها تعليم السائقين، خاصة مع تزايد الأساليب الخاطئة فى القيادة منها عدم ارتداء حزام اﻷمان أو حمل الاطفال على ركبة السائق، وفى حالة الاصطدام يتسبب فى وقوع أى مصابين.

و أضاف مدير المرور، أن هناك خدمات مميزة يتم تقديمها للمواطنين داخل وحدات التراخيص، ويتم الاعتناء بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، باﻹضافة إلى متابعة يومية حركة السيارات على الطرق موضحا إنه تم تخصيص رقم 136 كخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو شكاوى تعيق حركة المرور بالطرق مثل الانتظار الخاطئ أو إعاقة حركة السيارات.

وناشد مدير المرور سائقى اﻷتوبيسات أو السرفيس بعدم التوقف فى مطالع و منازل الكبارى أو اﻷنفاق لمنع ظهور أى كثافات مرورية، ومن يضبط بهذه المخالفة ستسحب منه التراخيص، مشددا على استكمال شن حملات توعية مرورية أعلى الطرق بالعاصمة بهدف توعية المواطنين وليس جمع الأموال.

وأكد مدير المرور، أن الضباط يقومون بحملات يوميا على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتوعية المواطنين للعمل على تسيير الحركة المرورية، ومنع التكدسات، ومنع الانتظار الخاطئ، والحرص على ارتداء قائدى الدراجات البخارية للخوذة أثناء القيادة، حرصا على سلامتهم، وتوعية بالركن فى الأماكن المخصصة للانتظار ،ومنع استخدام الفرامل بشكل مفاجئ ووجود أطفال بجواره .

و قال اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، إن الحملات المرورية التي تم اطلاقها بالمحافظة استهدفت ضبط المخالفين، لعدم تكرار الحوادث وضمان وصول المواطنين لمنازلهم بسلام و يتم تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء موضحا أن الحملات لا تهدف لتحصيل الأموال و أنما لمنع تكرار الحوادث بقيادة السيارات بطريقة آمنة من خلال أتباع قواعد و آداب المرور.

و أوضح مدير اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، التنبيه يوميا على حسن معاملة المواطنين والسائقين بالشوارع والميادين، والتعامل بالقانون فقط، وعدم الاحتكاك مع المواطنين، والتشديد على ضبط النفس و أن من يخالف التعامل مع المواطنين بغير القانون يتم معاقبته، وهناك حملات توعية تتم بكافة الطرق بإلزام المواطنين بقواعد و آداب المرور، لمنع وقوع الحوادث المرورية، مثل السير عكس الاتجاه، أو السير بدون لوحات أو رخص تسيير أو قيادة.

وأوضح اللواء طارق حجاج، أن اﻹدارة العامة لمرور الجيزة دعمت جميع الشوارع و الميادين بالأوناش والخدمات المرورية لرصد المخالفات، وتوعية المواطنين ضد أخطار الحوادث، مع توزيع كتيبات على المواطنين للتوعية لافتا النظر أن الإدارة تكثف يوميا من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها

و لفت مدير المرور أن الحملات المرورية مستمرة بشكل يومى أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة



استخدام بيتش باجى خلال الحملات



اللواء طارق حجاج مدير مرور الجيزة



اللواء عصمت الاشقر يوجد بتكثيف الخدمات



اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد الطرق



تكثيف انتشار القوات على الطرق



تنظيم حركة السيارات



جانب من الجولة لقيادات وزارة الداخلية



حملات مرورية فى القاهرة



سيارات الاغاثة على الطرق



ضابط المرور يتابع سير حركة المرور



قيادات الوزارة تتفقد الطرق



قيادات الوزارة توجه الضابط بالتواجد المرورى



مدير مرور الجيزة يتابع سير الحملات و حركة السيارات على الطرق



مدير مرور القاهرة يستمع لشكاوى المواطنين



مساعدو وزير الداخلية يتفقدون الطرق السريعة



معاينة السيارات المتواجدة على الطرق