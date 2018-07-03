رئيس الحكومة: تمويل برنامج "تكافل وكرامة" يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا

كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله

تعهد الدكتور مصطفى مبدولى، رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار فى برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتوحيدها فى برنامج تكافل وكرامة، مبينا ان هذا البرنامج يضم حاليا 3.5 مليون أسرة، بعدد 18 مليون مواطن، بتمويل سنوى يقارب 20 مليار جنيه، منهم 5 مليارات جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أن برامج الحماية تتصل بالبرامج التنموية لتمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا وعلى رأسها برنامج "سكن كريم"، والذى يهدف إلى مضاعفة عدد الأسر التى تسكن فى منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن والمجتمع المدنى، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.