تعرف على برنامج وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة "مصر تنطلق"

كتب محمود عبد الراضى

طرحت الحكومة برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 "مصر تنطلق"، والتى تسعى جميع الوزارات لتحقيقه، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

وتعتزم وزارة الداخلية، تنفيذ برنامج قوى يساهم فى حصار الجريمة بشقيها الجنائى والسياسى، خلال الفترة المقبلة، ويضمن حفظ الأمن الداخلى وحماية الوطن وصون مقدراته.

وتتلخص أبرز محاور برنامج وزارة الداخلية على: