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تعرف على برنامج وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة "مصر تنطلق"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:17 م
تعرف على برنامج وزارة الداخلية فى الحكومة الجديدة "مصر تنطلق" اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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طرحت الحكومة برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 "مصر تنطلق"، والتى تسعى جميع الوزارات لتحقيقه، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.

 

وتعتزم وزارة الداخلية، تنفيذ برنامج قوى يساهم فى حصار الجريمة بشقيها الجنائى والسياسى، خلال الفترة المقبلة، ويضمن حفظ الأمن الداخلى وحماية الوطن وصون مقدراته.

 

وتتلخص أبرز محاور برنامج وزارة الداخلية على:

  • رصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية والعمل على كشفها.
  • التوسع فى إجراءات متابعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعم الفكر المتطرف.
  • تكثيف الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية.
  • التصدى للاستهدافات الإرهابية الرامية لتعطيل المرافق العامة بالتدابير الوقائية اللازمة.
  • ملاحقة العناصر الإرهابية فى الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة.
  • تعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى مجال مكافحة الإرهاب.
  • تكثيف الدورات التعريفية لرجال الشرطة لثقل خبراتهم فى أعمال مكافحة الإرهاب.
  • استحداث آليات فنية متكاملة تساهم فى إحكام السيطرة على كافة المعابر من وإلى شبه جزيرة سيناء، وإعداد احصائيات وتقارير متابعة لتلك المعابر بما يسهم فى ضبط العناصر المترددة.
  • تفعيل العمل بنظام البصمات الحيوية "بصمات الأصابع الوجه، العين"، بكافة الموانئ "السفر والوصول" لمنع دخول العناصر الإرهابية.
  • مراجعة وتطوير خطط تأمين المنشآت الحيوية والاقتصادية والدينية والسياحية والشخصيات الهامة.
  • إحكام السيطرة على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية من خلال ضبط العناصر الإرهابية المدرجة بمختلف أنواع القوائم.

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