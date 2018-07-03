الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا وسط خلاف تجارى

كتب: هانى محمد

أصدرت سفارة الصين لدى واشنطن تحذيرا أمنيا للمواطنين الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة فى أحدث تحذير من نوعه وسط تصاعد خلاف تجارى بين البلدين.

وحذرت السفارة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى نشرته وكالة "رويترز"، "السياح الصينيين من أمور مثل ارتفاع تكلفة العلاج وتهديدات مثل إطلاق النار فى أماكن عامة والسرقة وقيام مسؤولى الجوازات بمصادرة أشياء وحدوث احتيال فى قطاع الاتصالات ووقوع كوارث طبيعية.

وقالت السفارة الصينية، إن الأمن العام في الولايات المتحدة ليس جيدا. حالات إطلاق النار والسطو والسرقة متكررة، مضيفا أن المسافرون إلى الولايات المتحدة يجب أن ينتبهوا لما يحيط بهم وينتبهوا للأفراد المثيرين للريبة ويتجنبوا الخروج بمفردهم ليلا.