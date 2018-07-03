السيسى فى رسالة للنواب: أتمنى أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله

نور على

أعلن الدكتور على عبد العال، عن تلقيه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يخطره فيها بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس.

وتابع على عبد العال: قال الرئيس فى خطابه للبرلمان: "أتمنى ان تحظى الحكومة بثقة الشعب الذى تشرفون بتمثيله، وأن تحقق الحكومة ما تصبو إليه البلاد من رقى ورفعة"

وقال رئيس البرلمان، ان الدستور نظم كيفية منح الثقة للحكومة ونصت اللائحة على إجرءات تنظيم منح هذه الثقة، وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية 296 لسنة 2018 بنشكيل الحكومة والذى تضمن تعيين مصطفى مدبولى رئيس الوزرء، وتم تلاوة باقى أسماء الوزراء.