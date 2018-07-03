الزراعة تبحث البدائل المتاحة لتحقيق أقصى استفادة من مشروع غرب المنيا

كتب عز النوبى

برئاسة الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتمعت مساء أمس الاثنين لجنة تقييم مشروع استصلاح واستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وبحثت اللجنة التقرير الذى أعدته حول المشروع كما بحثت كل السلبيات والايجابيات ومقترحات التنفيذ .

واكد أبو ستيت أن وزارة الزراعة سوف تصحح مسار المشروع ولديها العديد من البدائل لتعظيم إيجابياته وعلاج سلبياته والاستفادة من الأموال التى انفقتها الدولة على البنية الأساسية وسوف يتم عقد اجتماعات أخرى لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة والبدائل المتاحة وسوف يتم اعلان نتائجه للراي العام فور الانتهاء من وضع التقرير النهائي .

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد اصدر قراراً بتشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة والجامعات المصرية لتقييم مشروع غرب غرب المنيا وهم د الغريب شبل مدير معهد بحوث البساتين، د عبد العظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، د طاهر بهجت أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة عين شمس، د ربيع صادق أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة،د سعيد شحاته أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة،د عاطف عبد العزيز مدير المعمل المركزي للمزارع العضوية، د حمدي نصر الأستاذ بكلية الزراعة قسم الأراضي، د رمزي ستينو الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة قسم الأراضي، د جمعة بكير الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، د عبد العزيز شتا أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، د عبد الغني الجندي أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس، د محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، د نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء‏.