video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: نستهدف استكمال 5 أنفاق أسفل قناة السويس لتطوير حركة الملاحة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:53 م
الحكومة: نستهدف استكمال 5 أنفاق أسفل قناة السويس لتطوير حركة الملاحة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" تنمية حركة الملاحة فى قناة السويس.

 

وكشفت الحكومة فى برنامجها المقدمة من مجلس النواب، عن الإجراءات التى ستقوم بها لتنمية حركة الملاحة فى مقدمتها، تنفيذ مشروعات لتطوير أرصفة خدمة الوحدات العائمة، تطوير عدد من الأرصفة البحرية بأطوال وأعماق مختلفة، مشروعات تجديد الترسانات والورش.

 

كما تسعى الحكومة، وفقا لبرنامجها، استكمال الانفاق أسفل قناة السويس بعدد خمسة أنفاق للسيارات، وتعظيم دور السياسيات التسويقية المرنة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان يعاتب النواب على تصفيقهم عقب إلقاء مصطفى مدبولى بيان الحكومة

الحكومة تتعهد بالقضاء على الفقر.. تعرف على أهم أرقام برنامج الحكومة - صور

الحكومة تتعهد أمام البرلمان بالقضاء على الفقر

البرلمان

مجلس النواب

الحكومة

بيان الحكومة

مصطفى مدبولى




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة