الحكومة: نستهدف استكمال 5 أنفاق أسفل قناة السويس لتطوير حركة الملاحة

كتبت : نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" تنمية حركة الملاحة فى قناة السويس.

وكشفت الحكومة فى برنامجها المقدمة من مجلس النواب، عن الإجراءات التى ستقوم بها لتنمية حركة الملاحة فى مقدمتها، تنفيذ مشروعات لتطوير أرصفة خدمة الوحدات العائمة، تطوير عدد من الأرصفة البحرية بأطوال وأعماق مختلفة، مشروعات تجديد الترسانات والورش.

كما تسعى الحكومة، وفقا لبرنامجها، استكمال الانفاق أسفل قناة السويس بعدد خمسة أنفاق للسيارات، وتعظيم دور السياسيات التسويقية المرنة.