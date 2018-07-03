التضامن تنهى استعداداتها لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

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أنهت وزارة التضامن الاجتماعى متمثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة استعداداتها لسفر حجاج الجمعيات الأهلية والمقرر أن يغادر أول أفواجهم من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة يوم 2 أغسطس المقبل وهم من حجاج محافظتى الجيزة ودمياط، ومن المقرر أيضا أن تسبقهم إلى الأراضى المقدسة مقدمة من البعثة الإشرافية يوم 26 يوليو الجارى، لمراجعة الفنادق والخدمات المتعاقد عليها تمهيدا لقدوم ضيوف الرحمن.

وقال مدير المؤسسة القومية أيمن عبدالموجود - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء : "إن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى تتابع كافة تفاصيل الاستعداد لموسم الحج، وأكدت ضرورة مراجعة جودة الخدمات المتعاقد عليها قبل سفر الحجاج، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية والندوات التى بدأت بالإدارات الاجتماعية منذ شهر رمضان وتنتهى قبل سفر أول فوج".

ووجه تعليمات للحجاج للحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال رحلة الحج وحتى العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، وأهمها عدم اصطحاب أية أدوية إلا بتقرير طبى أو روشتة طبيب، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الطبيب المعالج قبل سفر الحاج وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والالتزام بتعليمات شركة الطيران فيما يتعلق بالمواد والأجهزة المحظور اصطحابها كالمواقد والمواد القابلة للاشتعال والالتزام بالوزن والأحجام المقررة للأمتعة.

وفيما يتعلق بالتعليمات التى ينبغى التزام الحاج بها خلال تواجده فى الأراضى المقدسة، شدد عبدالموجود على ضرورة اتباع تعليمات المشرف والاحتفاظ برقمه وعدم تناول مأكولات مجهولة المصدر أو الذهاب إلى أماكن خارج مكة أو المدينة المنورة بدون علم وتنسيق المشرف، كما طالبهم بالذهاب فورا إلى عيادات وزارة الصحة والتى سيتم إخطار الحجاج بأماكنها وتعمل على مدار الساعة.

وحذر الحجاج من الحديث فى الأمور السياسية أو المشاحنات أو إعاقة الطريق أو عدم الالتزام بالمواعيد والتعليمات المخصصة لزيارة الأماكن المقدسة كالروضة الشريفة، كما حذرهم من توزيع كتيبات دينية أو منشورات غير مصرح بها من السلطات السعودية المختصة.

يذكر أنه قد تم اختيار 270 مشرفا أساسيا و80 مشرفا احتياطيا؛ للإشراف على رحلة حج الجمعيات يمثلون كل محافظات مصر وقد تم اختيارهم وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تم إجراءها تحت إشراف الوزارة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، حيث أن الوزارة تسعى دائماً إلى تقديم مستوى متميز فى تنظيم حج الجمعيات الأهلية الذى يخدم هذا العام 12 ألف حاج يمثلون 3450 جمعية أهلية.

يشار إلى أنه قد تم إسناد الإشراف على بعثة الحج الرسمية لجمهورية مصر العربية لوزارة التضامن الاجتماعى هذا العام وللعام الثالث على التوالى نظراً لما تقدمه الوزارة من مستويات متميزة فى تنظيم بعثات الحج من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.