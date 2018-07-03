البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ18.6 مليار ين لبرنامج دعم المدارس اليابانية

كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليار و626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية".

واستعرض الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان (الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة)، خلال الجلسة، مؤكدًا موافقة اللجنة على الاتفاقية.