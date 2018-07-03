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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:41 م
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إيطاليا تقدم لليبيا 12 زورقا سريعاً لمساعدتها فى عمليات مكافحة الهجرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:53 م
إيطاليا تقدم لليبيا 12 زورقا سريعاً لمساعدتها فى عمليات مكافحة الهجرة سفينة مهاجرين - أرشيفية
(أ ف ب)
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قررت الحكومة الإيطالية مساء الاثنين تقديم 12 زورقا سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدى بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

وجاء في بيان رسمي إيطالى أن هذا التدبير الذي أقره مجلس الوزراء على شكل مرسوم-قانون مساء الاثنين، "يهدف الى تعزيز القدرة العملانية لخفر السواحل الليبيين" فى التصدى لتهريب المهاجرين.

واضاف البيان ان مرسوم القانون "يعطى الأولوية لضرورة التصدى للإتجار بالكائنات البشرية، والحفاظ على الحياة البشرية فى البحر واحتواء ضغط الهجرة".

أعلن خفر السواحل الليبيون عن حادث غرق جديد اعتبر خلاله 63 مهاجرا فى عداد المفقودين، ليرتفع إجمالى المفقودين منذ الجمعة إلى 170 شخصا.

وستهتم الحكومة الإيطالية أيضا بصيانة هذه الزوارق الإثنى عشر خلال السنة الجارية، وبتدريب القوات الليبية.

واعلنت وزارة النقل والبنى التحتية الإيطالية التي يتبع لها خفر السواحل الإيطاليون، ان التكلفة الاجمالية لهذه المساعدة تناهز 2،5 مليون يورو.

ونقل البيان عن الوزير دانيلو تونينيلى قوله "ندرك ان هذا لا يكفى، ومن الضرورى العمل على استدامة هذا البرنامج، وتعزيز دولة القانون وحماية كرامة الأشخاص على أراضى الدولة الليبية الناشئة".


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