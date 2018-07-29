video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الداخلية: منح الإقامة أو الجنسية له محددات كثيرة وليس على نطاق واسع

الأحد، 29 يوليه 2018 06:18 م
وزير الداخلية: منح الإقامة أو الجنسية له محددات كثيرة وليس على نطاق واسع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب سمير حسنى – أيمن رمضان – محسن البديوى – إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن إجراءات منح الإقامة بناء على شراء عقار أو منح الجنسية فى مرحلة لاحقة ليست على الإطلاق بل لها محددات عدة وكثيرة جداً تخضع لظروف الإقامة التى تستمر لمدة 5 سنوات يخضع خلالها إلى عملية تقييم مستمرة ثم ينظر مرة أخرى أن كان يمنح الجنسية من عدمه.

وأضاف وزير الداخلية، موجهاً حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى خلال جلسة "أسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، قائلاً: "أنا بطمئن الجميع أن هذا الموضوع يتم بدقة شديدة جداً وسيكون فى نطاق ضيق وليس واسعاً".

 

واستكمل وزير الداخلية: "الإقامة بالنسبة للعقار أو إذا كان فيه وديعة لا يتعدى 50 أو 60 شخصا على مدى السنة بالكامل وفى بعض الأحيان تمر شهور يكون خلال التقدم فى هذا الشأن ضعيف جداً، وتابع: "هذه حالات خاصة وليست مطلقة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي: مواقف مصر من قضية فلسطين واضحة.. وما يرضى به الفلسطينيون نحن معه

الرئيس السيسي: نعمل على تحقيق قيادة أفضل للاتحاد الأفريقى

الرئيس السيسى: لا نتآمر ولا نتدخل فى شئون أحد.. وهذا موقفنا من سوريا وليبيا

السيسي: "مستعد أنزل بيكم يا شباب مصر الشوارع واشيل وانضف معاكم"

السيسي: عندما أرى السكة الحديد فى الأفلام القديمة وأقارنها بالحالية أحزن

الرئيس السيسى مازحا: الشباب بينزل من العربية ويعمل كيكى واحنا هنزود البنزين

الرئيس: لولا وقوف الأشقاء بعد 3 يوليو ما نجحنا.. وللشعب: كونوا على العهد

السيسي: لن نرفع سعر تذكرة السكة الحديد إلا بعد الانتهاء من تطوير المرفق

السيسي: افتتاح 4 أنفاق لخدمة الحركة من وإلى سيناء فى نوفمبر المقبل

مؤتمر الشباب

الرئيس السيسى

جامعة القاهرة

وزير الداخلية

الجنسية

الاقامة

وديعة




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة