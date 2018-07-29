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وزير الخارجية اللبنانى: لن تستطيع أى قوة أن تكسر إرادة اللبنانيين

الأحد، 29 يوليه 2018 12:26 م
وزير الخارجية اللبنانى: لن تستطيع أى قوة أن تكسر إرادة اللبنانيين وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
بيروت(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل إنه لا توجد أى قوة، داخلية أو خارجية، تستطيع أن تكسر إرادة اللبنانيين التى عبروا عنها فى الانتخابات النيابية الأخيرة.. مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون فى ضوء نتائج الانتخابات النيابية.

وأشار الوزير "باسيل" – فى تصريح اليوم الأحد، إلى أن التمثيل (للقوى والأحزاب والتيارات السياسية) فى الحكومة يجب أن يكون فى ظل "تفاهم وطنى كبير على أساس المعايير الواحدة".

وأضاف أن تكتل لبنان القوى (الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر وحلفاؤه والذى يترأسه باسيل) لديه وزارتى الخارجية والطاقة "ويفترض أن تبقيا ضمن تكتلنا.. كما أننا نطرح تعيين سفير فوق العادة لدبلوماسية المياه".

وأكد أن مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد والبنى التحتية فى لبنان) وكل ما يتعلق به من مخططات، إلى جانب الخطة الوطنية الاقتصادية فى لبنان، يجب أن يكون عصبها (المياه) التى هى عصب الحياة والزراعة.. موضحا: "قطاع الزراعة ليس ثانويا واقتصادنا يجب أن يرتكز على الإنتاج الزراعي".

وتطرق وزير الخارجية إلى الدعوات السياسية بمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، قائلا: "إذا تمكن منا الفساد سقطت كل انتصاراتنا وذهبت الدماء المبذولة هدرا، والقانون وحده هو من يفصل ويحل، والقانون غير الصالح يجب أن يتم تعديله".

 


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