وزارة النقل تعلن بدء رفع أثار حادث قطار أسوان استعدادا لعودة الحركة

كتب رضا حبيشى

أعلن محمد عز المستشار الإعلامى لوزارة النقل موافقة المحامى العام الأول فى أسوان على رفع أثار حادث خروج القطار رقم 982 عن القضبان وإخلاء سكة النازل من أسوان إلى القاهرة.

وأضاف المستشار الإعلامى لوزارة النقل فى بيان صحفى أن أوناش السكة الحديد بدأت مباشرة فى إخلاء سكة النازل من أسوان للقاهرة، وذلك استعدادا لعودة الحركة.

كان قطار مكيف القاهرة - أسوان رقم 982، قد خرج عن مساره على القضبان بين محطتى سِلَوِى وكاجوج بأسوان صباح اليوم، وذلك أثناء رحلته من القاهرة إلى أسوان، حيث خرجت 8 عربات وجراره عن القضبان.

وقرر وزير النقل تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، لبحث أسباب خروج جرار وعربات قطار رقم 982 مكيف القاهرة - أسوان عن القضبان .