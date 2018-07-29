نقل 5 مصابين فى حادث خروج قطار عن مساره بأسوان لمستشفى كوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

أكد مصدر مسئول بمرفق إسعاف أسوان، أن حادث خروج قطار الركاب عن مساره بمنطقة السيد سعيد ما بين مركزى إدفو وكوم أمبو، أسفر عن وجود مصابين جار نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

واستقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى بالمحافظة، منذ قليل، أول 5 مصابين فى حادث انقلاب قطار 982 القادم من القاهرة فى طريقه إلى محطة أسوان.

وأضاف مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع"، بأن القطار يحمل رقم 982 قادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان، وخرج جرار القطار وعربة المولد و8 عربات أخرى عن المسار ومالوا قليلاً، أمام الكيلو 809/700 بمنطقة السيد سعيد ما بين قريتى سلوا والكاجوج بكوم أمبو، وجار معرفة أسباب وقوع الحادث، بعدما انتقل المسئولون إلى موقع الحادث.