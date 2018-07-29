video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 04:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقل 5 مصابين فى حادث خروج قطار عن مساره بأسوان لمستشفى كوم أمبو

الأحد، 29 يوليه 2018 04:09 ص
نقل 5 مصابين فى حادث خروج قطار عن مساره بأسوان لمستشفى كوم أمبو إسعاف - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكد مصدر مسئول بمرفق إسعاف أسوان، أن حادث خروج قطار الركاب عن مساره بمنطقة السيد سعيد ما بين مركزى إدفو وكوم أمبو، أسفر عن وجود مصابين جار نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

 

واستقبلت مستشفى كوم أمبو المركزى بالمحافظة، منذ قليل، أول 5 مصابين فى حادث انقلاب قطار 982 القادم من القاهرة فى طريقه إلى محطة أسوان.

 

وأضاف مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع"، بأن القطار يحمل رقم 982 قادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان، وخرج جرار القطار وعربة المولد و8 عربات أخرى عن المسار ومالوا قليلاً، أمام الكيلو 809/700 بمنطقة السيد سعيد ما بين قريتى سلوا والكاجوج بكوم أمبو، وجار معرفة أسباب وقوع الحادث، بعدما انتقل المسئولون إلى موقع الحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خروج قطار ركاب عن قضبان السكة الحديد بأسوان

السكه الحديد

قطارات

قطار 982

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انقلاب قطار

قطار اسوان




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة