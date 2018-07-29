مصرع6 بينهم رضع فى انقلاب زورق مهاجرين قبالة تركيا

(رويترز)

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 6 أشخاص بينهم ثلاثة رضع لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما انقلب زورق مطاطى يقل 16 شخصا قبالة ساحل غرب تركيا، مضيفة أن خفر السواحل أنقذ 9 أشخاص من الزورق الليلة الماضية، وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على شخص فقد فى الحادث الذى وقع قبالة إقليم أيفالك.

ويعتقد أن الزورق كان فى طريقه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية التى تبعد نحو 20 كيلومترا عن الساحل التركى.

وتفيد إحصاءات خفر السواحل أن 54 مهاجرا غير شرعى على الأقل لقوا حتفهم فى الفترة بين يناير ويوليو أثناء محاولات العبور إلى أوروبا من تركيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلى قوله، إن من حاولوا العبور إلى الجزيرة اليونانية مواطنون أتراك وبينهم اثنان يعتقد أنهما من منظمى رحلات الهجرة غير المشروعة.