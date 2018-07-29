مصرع 6 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب حرائق تواصل انتشارها فى كاليفورنيا

أ ف ب

قضى ستة أشخاص فى الحرائق التى تنتشر بسرعة فى كاليفورنيا حيث أعلنت حالة طوارئ جزئية وتم إجلاء آلاف الأشخاص، بينما أوقفت السلطات مشتبها به مصابا بهوس إشعال الحرائق.

وقالت هيئة الخدمات الطارئة التابعة لحاكم كاليفورنيا، إن النيران أتت على حوالى 63 ألف هكتار فى الحرائق الـ14 المستمرة فى جميع أنحاء كاليفورنيا ويحاول 10 آلاف رجل إطفاء إخمادها.

وأشار جهاز إطفاء كاليفورنيا "كالفاير" السبت إلى أن الحريق فى شمال مدينة ريدينغ فى شمال كاليفورنيا الذى أطلق عليه اسم "كار" وأسفر عن مقتل رجلى اطفاء الخميس، أتى على 32 ألفا و700 هكتار منذ الإثنين ودمّر500 مبنى وألحق اضرارا بـ75 مبنى آخر. ومساء الجمعة، كان الحريق قد أتى على مساحة 20 ألف هكتار.

وفى المحصلة، تم إجلاء 38 ألف شخص من مقاطعة شاستا نظرا لما وصفه حاكم ولاية كاليفورنيا جيرى بروان بأنه وضع "خارج عن السيطرة".