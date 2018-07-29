مصرع عامل صعقا بالكهرباء من "كولدير" مياه بمنطقة العصافرة فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولة الشرب من جهاز تبريد مياه بالطريق العام بمنطقة العصافرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مامور قسم شرطة الدخيلة يفيد بوصول ج.ص.ت 28 سنة عامل إلى مستشفى مبرة العصافرة غرب مقيم شارع الزهور - دائرة القسم متوفياً نتيجة صعق كهربائي .

وبالإنتقال والفحص وسؤال نجل عم والده إ.ف.ا 33 سنة مقيم مدينة 6 أكتوبر-محافظة الجيزة قرر بأنه أثناء الشرب من خلال صنبور جهاز تبريد مياه " كولدير" بالشارع محل سكنه صعقة التيار الكهربائي، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته .

وتم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب وشركة الكهرباء ،وتم فصل الكهرباء عن مُبرد المياه ، وتم إخطار النيابة العامة ،وقسم الأدلة الجنائية ، وتم التحفظ على جثة المتوفي بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى ، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، و تحرر المحضر اللازم.