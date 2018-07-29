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محافظ الدقهلية :علاج حالات قوائم الانتظار على نفقة الدولة و التأمين الصحى

الأحد، 29 يوليه 2018 01:06 م
محافظ الدقهلية :علاج حالات قوائم الانتظار على نفقة الدولة و التأمين الصحى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية
الدقهلية ـ محمد حيزة
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أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، بالجهود المتميزة لقطاع الشئون الصحية بالمحافظة لمشاركته الفعالة في المشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة والتي في حاجه الى اجراء عمليات جراحيه عاجله على مستوى الجمهورية شملت عمليات جراحات المخ والاعصاب، جراحات القلب والصدر والقسطرة القلبية، جراحات الاورام، جراحات الرمد، وذلك على نفقه الدولة والتأمين الصحي بمختلف المستشفيات بالدقهلية.
 
وأضاف الشعراوي، أن إجمالي ما تم تنفيذه من عمليات للحالات الحرجة بالدقهلية منذ بدء مشاركه قطاع الصحة في هذا المشروع القومي منذ 22 حتى 28 يوليو الجاري بلغ 24 عمليه جراحيه وقسطره تشخيصيه وعلاجيه ورمد.
 
جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج نشاط مشاركه قطاع الصحة في المشروع القومي المشار اليه خلال الفترة المذكورة.
 
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه في مجال العمليات الجراحية لقسم جراحه المخ والاعصاب تم اجراء 8 عمليات، وفى قسم جراحه القلب والصدر تم اجراء عمليه واحده، وفى مجال عمليات القسطرة القلبية تم اجراء 11 عمليه، منهم 10 عمليات قسطرة علاجيه وواحده قسطرة تشخيصيه، وفى مجال جراحات الاورام تم اجراء 3 عمليات، وذلك بالمستشفى الدولي " العام الجديد"، وفى مجال جراحات الرمد تم اجراء عمليه واحده بمستشفى رمد المنصورة.
 
ووجه الشعراوي، وكيل وزارة الصحة، باستمرار المتابعة الجادة لتنفيذ المشروع بنطاق المحافظة تأكيداً على اسبقيه الدقهلية الدائم في مجال الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع المرضى بكافه روافد ومنشآت الخدمة الصحية التابعة لمديريه الصحة بالمحافظة، فضلا عن المراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعه المنصورة، مما ساهم بان تعرف مدينه المنصورة عاصمه محافظه الدقهلية "بعاصمة مصر الطبية" يفد اليها المرضى والمترددين من محافظات مصر الاخرى، فضلا عن الوافدين من افريقيا والعديد من الدول العربية التماسا للعلاج ونيل الشفاء على يد اساتذتها واطبائها المتميزين في كافه التخصصات الطبية.
 
 
 

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