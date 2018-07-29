عضو هيئة الرقابة الإدارية: نطالب بإنشاء مركز لريادة الأعمال بكل جامعة مصرية

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان – محسن البديوى

قال الدكتور أمير طاهر، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة نادت خلال مؤتمر الإسماعيلية للشباب، بإنشاء مركز لريادة الأعمال فى كل جامعة مصرية.

وطالب طاهر، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، اليوم الأحد فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحول مراكز ريادة الأعمال بالجامعات لنقطة إنطلاق لمصر، موضحا: " لأن الطالب الذى يتخرج ولا يدرى ما هى خطواته المستقبلية، يجب مساعدته لأنه دور الدولة، لذا أدعو جامعة القاهرة إلى هذه الخطوة باعتبارها الرائدة فى كل المجالات".

ودعا عضو هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصرى لإنجاز مشروع "منصة التجارة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تقدمت بمشروع لإنشاء "بورصة سلعية" وهذا ما يساعد بشكل كبير فى توفير المنتجات المصرية بأسعار عادلة.