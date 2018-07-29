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الأحد، 29 يوليه 2018 03:18 م
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ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى خلال حملات بمراكز محافظة قنا

الأحد، 29 يوليه 2018 01:56 م
ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى خلال حملات بمراكز محافظة قنا سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة التيار الكهربائي، وتحصيل الغرامات للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين خلال حملة أمنية فى أطار المحافظة على المال العام.
 
 
وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ يفيد تمكن مباحث الكهرباء بالمحافظة من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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