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الأحد، 29 يوليه 2018 05:24 م
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صور.. وكيل صحة قنا يجرى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية أبو مناع بدشنا

الأحد، 29 يوليه 2018 04:35 م
صور.. وكيل صحة قنا يجرى زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية أبو مناع بدشنا زيارة وكيل وزارة الصحة
قنا – هند المغربي
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أجرى الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة بقنا، زيارة مفاجئة لوحدة أبو مناع قبلي التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، لتفقد مرافق الوحدة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وإلتزام العاملين والأطباء وتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

 

والتقى وكيل وزارة الصحة، أهالي قريه أبو مناع قبلي وسؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية المقدمة اليها من خلال الوحدة، واستمع إلى ملاحظات وطلبات المواطنين ووعد الأهالى بمزيد من التطور فى جودة الخدمة المقدمة إلى كل المواطنين، رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور محمد سيد مدير إدارة الجودة بالمديرية والدكتور مصطفى زين العابدين مدير إدارة دشنا والدكتور أحمد صلاح مدير الرعاية الأساسية بإدارة دشنا.

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