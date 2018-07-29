صور.. السفن الحربية الروسية تحتفل فى ميناء طرطوس السورى بالعيد السنوى

كتب محمود رضا الزاملى _ ووكالات _ تصوير أ.ف.ب

شهدت مياه ميناء طرطوس السورى، استعراضا عسكريا لقوات أسطولها فى البحر الأبيض المتوسط، بمناسبة عيد البحرية الروسية، وشاركت فيه مجموعة من السفن الحربية بالإضافة إلى تحليقات جوية نفذتها مقاتلات وقاذفات روسية.

وذكرت وزارة الدفاع فى بيان أصدرته بهذا الخصوص أن الاستعراض شاركت فيه غواصة الديزل الكهربائية "كولبينو"، وسفينة "كيلدين" للمهمات الخاصة، وطراد "توربينيست" البحري، وسفينتا "فيليكى أستيوغ" و"جراد سفيياجسك" الصاروخيتان الصغيرتان المزودتان بمنظومات الصواريخ المجنحة عالية الدقة من طراز "كاليبر"، وسفينة الإمداد الشاحنة "كيل-158".

وكلف الرئيس السورى، بشار الأسد، وزير الشؤون الرئاسية ، منصور عزام، بالمشاركة فى احتفالات الأسطول الروسى فى البحر المتوسط بميناء طرطوس بمناسبة عيد القوات البحرية الروسية.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن عزام نقل تهنئة الرئيس الأسد إلى مقاتلى القوات البحرية الروسية بمناسبة عيدها.

وشارك فى الاحتفال عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بالإضافة إلى قائد القوات الروسية فى سوريا وعدد من ضباطها.



احتفالات البحرية الروسية



السفن الروسية تحتفل بقاعدة طرطوس



سفن حربية روسية



طائرة تشارك فى الاحتفالات