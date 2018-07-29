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الأحد، 29 يوليه 2018 07:13 م
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صحيفة: مجموعة سواتش تنسحب من معرض عالم بازل السنوى للساعات

الأحد، 29 يوليه 2018 05:59 م
صحيفة: مجموعة سواتش تنسحب من معرض عالم بازل السنوى للساعات سواتش السويسرية
(رويترز)
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قالت صحيفة "ان.زد.زد آم زونتاج" اليوم الأحد، إن مجموعة سواتش السويسرية لصناعة الساعات قررت الانسحاب من معرض عالم بازل للساعات والحلى الذى ظل حدثا سنويا للقطاع على مدى 100 عام.

وأوميجا لصناعة الساعات هى أهم عارض فى عالم بازل الذى يمتد تاريخه إلى العام 1917، لكن المعرض الذى يُقام فى مارس من كل عام يشهد انسحاب مزيد من العارضين نظرا لارتفاع التكلفة وعدم كفاية العائد على المشاركة.

ونقلت الصحيفة عن نيك حايك الرئيس التنفيذى لـ"سواتش" قوله: قررت مجموعة سواتش عدم حضور عالم بازل بدءا من 2019، وأكدت مجموعة سواتش القرار فى بيان.

وانسحب عدد من منافسى سواتش فى شريحة الساعات الفاخرة من بازل مفضلين عليه معرضا منافسا فى جنيف، لكن حايك قال إن معارض الساعات السنوية التقليدية لم تعد مفيدة فى عالم اليوم المتسم بمزيد من الشفافية والإيقاع السريع.

وقالت الصحيفة إن كبار العارضين مثل سواتش يرصدون ميزانية بنحو 50 مليون فرنك (50.3 مليون دولار) لمعرض عالم بازل كل عام من أجل تغطية نفقات السفر والإقامة الفندقية للموظفين والضيوف.


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سواتش السويسرية

معرض عالم بازل

أوميجا




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