سعر الدولار اليوم الأحد 29-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-7-2018، اولى تعاملات الأسبوع المصرفية، مسجلا متوسط سعر 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى.
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والذى جاء كالتالى..
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.82 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة