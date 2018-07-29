سعر الدولار اليوم الأحد 29-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت دانه الحديدى

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-7-2018، اولى تعاملات الأسبوع المصرفية، مسجلا متوسط سعر 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والذى جاء كالتالى..



متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.84 جنيه للشراء 17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع