رئيس جهاز أسيوط الجديدة: إنهاء وتنفيذ 5 مشروعات للمياه ورفع كفاءة الطرق

كتب أحمد حسن

صرح المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة وإنارة الطرق، وذلك فى إطار جهود الجهاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وقال المهندس أحمد إبراهيم محمد: "يجرى تنفيذ مشروع خزان مياه بسعة 3000 م3 بمنطقة 226 فداناً جنوب شرق المدينة، ويتم الانتهاء من مشروع تنفيذ رافع رقم 3 وخط الطرد قطر 1100 مم حتى محطة المعالجة بمنطقة التوسعات جنوب شرق المدينة."

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة:" تم الاستلام الابتدائى لمشروع تنفيذ رافع رقم (1) وخط الطرد قطر 800 مم حتى رافع (3)، ورافع (2)، وخط الطرد قطر 400 مم حتى رافع (3) بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، ومشروع رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملاً التنسيق والتطوير الحضارى بين العمارات بمنطقة إسكان المستقبل، ومشروع إنارة طريق الصعيد البحر الأحمر بطول 6.5 كم بمدينة أسيوط الجديدة.​