تعرف على دور هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الجديدة × 4 معلومات

كتب وليد عبد السلام

تؤدى خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة من خلال 3 هيئات من ضمنهم هيئة الرعاية الصحية.

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية دور هيئة الرعاية الصحية التى تتحمل مسئولية تقديم الخدمات الطبية، كالتالى:

1-

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصيتها الإعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيس القاهرة ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ويصدر بنظام العمل بها واختصاصاتها بالقاهرة قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

2-

تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والجهات التابعة لوزارة الصخة التى تضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والإعتماد التى تحددها هيئة الإعتماد والرقابة .

3-

وتتولى هيئة الرعاية الصحية إجراء فحص طبى شامل لكل مرشح للعمل للتحقيق من لياقتة صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسلمة العمل وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية ويراعى فى إجراءات الفخص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرؤشخ للعمل.

4-

وتقوم هيئة الرعاية الصحية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بعد أداء مقابل هذة الخدمة الذى تحددة الهيئة عن كل مؤمن علية تقوم بفحصة ويتحمل صاحب العمل قيمة المقابل ويلتزم بسدادة للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.