video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على دور هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الجديدة × 4 معلومات

الأحد، 29 يوليه 2018 03:46 م
تعرف على دور هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الجديدة × 4 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

تؤدى خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة من خلال 3 هيئات من ضمنهم هيئة الرعاية الصحية.

 

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية دور هيئة الرعاية الصحية التى تتحمل مسئولية تقديم الخدمات الطبية، كالتالى:

1-

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصيتها الإعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيس القاهرة ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ويصدر بنظام العمل بها واختصاصاتها بالقاهرة قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

 

2-

تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والجهات التابعة لوزارة الصخة التى تضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والإعتماد التى تحددها هيئة الإعتماد والرقابة .

 

3-

وتتولى هيئة الرعاية الصحية إجراء فحص طبى شامل لكل مرشح للعمل للتحقيق من لياقتة صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسلمة العمل وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية ويراعى فى إجراءات الفخص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرؤشخ للعمل.

 

4-

وتقوم هيئة الرعاية الصحية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بعد أداء مقابل هذة الخدمة الذى تحددة الهيئة عن كل مؤمن علية تقوم بفحصة ويتحمل صاحب العمل قيمة المقابل ويلتزم بسدادة للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

وزير المالية يشرح تكلفة التأمين الصحى"بالورقة والقلم".. معيط بمؤتمر الشباب: الفرد يتكلف 1849 فى النظام الجديد.. والدولة تتحمل الثلث.. التغطية الشاملة تخفض معدلات الفقر.. والإصلاح الاقتصادى يتيح استمرار الإنفاق

الرئيس السيسي يشارك فى جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب

الصحة

التأمين الصحى

الرعاية الصحية

خدمات التأمين الصحى

أسعار خدمات التأمين الصحى




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة