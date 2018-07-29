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الأحد، 29 يوليه 2018 09:02 م
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بوتين: 26 قطعة بحرية جديدة تنضم للأسطول البحرى العام الحالى

الأحد، 29 يوليه 2018 07:48 م
بوتين: 26 قطعة بحرية جديدة تنضم للأسطول البحرى العام الحالى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن البحرية الروسية ستنضم إليها 26 قطعة بحرية جديدة منها سفن حربية وزوارق، 4 منها مزودة بصاوريخ "كاليبر".

وأضاف بوتين - خلال حفل استقبال أقيم فى سان بطرسبرج احتفالا بعيد البحرية الروسية والذى شهد عرضه فى وقت سابق اليوم الأحد - إنه خلال العام الجارى دخلت الخدمة بالفعل 4 سفن بحرية وزورق مضاد للإرهاب وثلاث سفن لوجستية.

وأشاد بوتين بسرعة أداء العاملين فى قطاع بناء السفن الروسى من أجل إعادة تجهيز وتطوير الأسطول لما يتمتعون به من مهنية ومسؤولية، مضيفا أن البنية التحتية للأسطول يجرى تطويرها كذلك لتفى بالمتطلبات الحالية.

وأكد أن الجاهزية والكفاءة القتالية للبحرية هى عنصر أساسى لضمان قدرة البلاد الحربية وأمنها وأمن مواطنيها، وأن بلاده ستستمر فى اتخاذ التدابير الرامية إلى تقوية وتطوير الأسطول، من خلال جعله مجهز بشكل أفضل.

 


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