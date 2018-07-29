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الأحد، 29 يوليه 2018 10:34 م
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بوتين: البحرية الروسية جاهزة لمواجهة أصعب التحديات

الأحد، 29 يوليه 2018 10:03 م
بوتين: البحرية الروسية جاهزة لمواجهة أصعب التحديات فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
سان بطرسبرج /أ ش أ/
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأحد، أن بلاده فخورة بقوة وعظمة قدرات أسطولها البحرى عند التعامل مع أصعب التحديات.

وفى استعراض يوم القوات البحرية فى بطرسبرج ، قال بوتين "لدينا توجه خاص صوب جنودنا فى البحرية لأن الخدمة فى البحر شيء حصرى على الشجعان والمرنين ممن يعرفون معنى إتقان المهارات والنظام القاسى والعمل الجماعى والشرف ، هذه السمات، مقرونة بالخبرة الحديثة وامتلاك العتاد العسكرى المتطور ، تجعل جنود البحرية قادرين على التعامل مع أصعب التحديات".

واستدعى بوتين انتصارات أحرزها سلاح البحرية الروسي، مؤكدا أنه "على مدى أكثر من ثلاثة قرون والأسطول البحرى يؤكد مكانة روسيا كقوة بحرية عظمى قادرة على حماية مصالح البلاد". حسبما ذكرت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

 


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